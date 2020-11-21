Минюст США прекратил надзор за израильским шпионом Поллардом

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Джонатан Поллард, который провел 30 лет в американской тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и был освобожден в 2015 году при условии запрета покидать США, теперь может вылететь из страны. Об этом сообщила в пятницу журналистам официальный представитель Минюста США Николь Навас-Оксман.

В ноябре 2015 года Поллард был освобожден из тюрьмы в штате Северная Каролина при условии, что в течение пяти лет он не сможет покидать территорию США, давать интервью, а также пользоваться интернетом.

"После обзора дела Полларда Комиссия США по условно-досрочному освобождению обнаружила, что нет никаких доказательств того, что он может нарушить закон, - отметила Навас-Оксман. - Таким образом, в соответствии со своим уставом комиссия распорядилась с сегодняшнего дня [пятницы] прекратить за ним надзор, который велся в рамках условно-досрочного освобождения". Она пояснила, что на этом срок его УДО завершился, и 66-летний Поллард может покинуть страну.

По данным газеты The New York Times, он намерен улететь в Израиль. Издание отмечает, что у Минюста была возможность продлить Полларду срок УДО и запрет покидать США, но власти не воспользовались этим.

Поллард работал аналитиком в разведке американских ВМС. По данным властей США, в 1984 году он начал сотрудничать со спецслужбами Израиля, однако в течение года был разоблачен американской контрразведкой. Сначала Поллард отрицал, что передавал секретные документы израильской разведке, однако позднее признал свою вину. С 1987 года он отбывал пожизненное заключение за шпионаж в пользу Израиля. Еврейское государство открыто признало Полларда своим агентом и предоставило ему гражданство в 1995 году. Израиль неоднократно просил помиловать Полларда. Только в 2014 году власти США дали согласие на его освобождение.