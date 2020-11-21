Законодатели из Мичигана после встречи с Трампом не поддержали его в ситуации по выборам

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Республиканцы законодательного органа Мичигана после встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу заявили журналистам, что не обладают информацией, которая изменила бы итоги президентских выборов в этом штате, где, по версии американских СМИ, одержал победу демократ Джозеф Байден.

"Мы пока не получили никакой информации, которая могла бы привести к изменению результатов выборов в Мичигане. Как лидеры законодательного органа, мы будем следовать закону и обычным процедурам в отношении избирателей Мичигана", - отметили в распространенном совместном заявлении лидер республиканского большинства Сената штата Майк Ширки и спикер Палаты представителей Мичигана Ли Четфилд. По их словам, любые обвинения в возможной фальсификации выборов должны быть тщательно расследованы. "Процесс сертификации [итогов президентских выборов] в Мичигане должен быть осознанным и свободным от угроз и запугивания", - подчеркнули законодатели.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни навала обычной встречу Трампа с законодателями-республиканцами из Мичигана, в ней не собирались участвовать представители предвыборной кампании. В свою очередь советник Байдена Боб Бауэр выразил мнение, что подобные консультации являются примером злоупотребления полномочиями со стороны американского лидера.

До сих пор неизвестно, что именно Трамп обсуждал с республиканцами. По сведениям телекомпании CNN, данное приглашение связано с попытками президента оспорить итоги выборов в Мичигане и других штатах.

По информации телеканала Fox News, Байден победил в Мичигане (16 голосов выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% голосов, результат Трампа оценивается в 47,8%. Трамп ранее предпринимал попытки через суд не допустить утверждения этих результатов.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.