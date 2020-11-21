Помпео встретится с представителями талибов и властей Афганистана в Катаре

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках официального визита в Катар проведет в субботу встречу с представителями делегаций радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганских властей, которые ведут переговоры в Дохе. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом рабочем графике шефа американской дипломатии.

В нем отмечается, что руководитель американского внешнеполитического ведомства сначала встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, затем с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. После этого у Помпео запланированы отдельные переговоры с делегацией афганского правительства, а также встреча с талибами.

29 февраля в Дохе представители Вашингтона и "Талибана" подписали мирное соглашение. Согласно документу, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию своей страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.