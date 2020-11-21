Суд в Неваде отказался приостановить процесс утверждения итогов голосования

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в американском штате Невада в пятницу отказался на время прекратить процедуру утверждения результатов голосования в нем на всеобщих выборах из-за якобы имевших место нарушений. Заседание проходило в режиме видеоконференции, его транслировали местные телеканалы, в том числе KTVN.

Соответствующий иск был подан в суд округа Кларк бывшей законодательницей штата Шэрон Энгл, которая является республиканкой, а также поддержавшей ее консервативной организацией The Election Integrity Project. Они настаивают на том, что голосование в штате следует признать недействительным из-за имевших место нарушений. Истцы отмечают, что 1,4 тыс. избирателей проголосовали в Неваде, хотя были зарегистрированы в Калифорнии. Еще 8 тыс. человек считались избирателями, хотя не проживали по тем адресам, по которым были зарегистрированы. Отмечалось, что имели место и другие нарушения, в том числе при голосовании по почте.

Истцы заявляли, что на время разбирательства следует приостановить процесс утверждения итогов голосования в штате. Судья Глория Стерман отказалась удовлетворить данное требование. "Мы не будем полностью отменять выборы и обязывать всех баллотироваться заново лишь из-за того, что проголосовал кто-то из тех, кто переехал", - сказала она. Стерман допустила, что нарушения могли иметь место, но подчеркнула, что они не имели такого масштаба, чтобы приостанавливать процесс сертификации остальных бюллетеней.

По информации телеканала Fox News, кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден победил в Неваде (6 голосов выборщиков), набрав 50,1% голосов после обработки 99% голосов, результат республиканца Дональда Трампа оценивается в 47,7%. Трамп ранее предпринимал попытки через суд не допустить утверждения этих результатов.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.