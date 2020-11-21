Зеленский заявил, что политики Украины использовали "майдан" в своих личных целях

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Исторические события последних лет на Украине для политиков страны были лишь способом занять высокие должности. Об этом в видеообращении в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан страны с Днем достоинства и свободы.

"Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам", - отметил глава государства. При этом он пояснил, что имеет в виду своих предшественников. "Вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной", - заявил он. Зеленский добавил, что в такой стране на первом месте должны быть "закон, а не фамилии или прошлые заслуги", а также основные ценности, в том числе свобода, равенство.

Глава государства пообещал, что на Украине не политики, а народ будет определять курс развития страны. "Сегодня мы отмечаем День достоинства и свободы. Особый день, связанный с началом двух революций. И они, и студенческая революция на граните (массовая голодовка украинских студентов в 1990 году - прим. ТАСС), тридцатилетие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом", - заявил он. Обращение лидера страны было записано из больничной палаты, где Зеленский находится в связи с инфицированием коронавирусом.

О "майдане"

Украина 21 ноября в седьмой раз отмечает День достоинства и свободы. Появление даты связано с тем, что в этот день семь лет назад - в 2013 году - в центре Киева начались массовые протесты, которые закончились гибелью людей и сменой власти в стране. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 80 человек, сотни получили ранения.

Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения. При этом в "убийстве мирных граждан" были обвинены спецназовцы, преступления против сотрудников правоохранительных органов фактически не расследуются. Часть силовиков была задержана.