Правительственные войска Эфиопии взяли крупный город Адди-Грат на севере Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральные подразделения Эфиопии вернули полный контроль над вторым по численности городом штата Тыграй - Адди-Грат. Об этом сообщила в субботу на своем портале информационная служба правительственной Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй.

"Силы национальной обороны вошли в Адди-Грат, - говорится в опубликованном ею коммюнике. - Продолжается наступление на столицу Тыграя город Мэкэле".

Накануне правительство Эфиопии объявило, что от отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) на севере штата освобождены города Аксум и Адуа. Войска взяли находящийся в 100 км к востоку от Адуа город Адди-Грат, численность населения которого достигает 120 тыс. человек. Адди-Грат лежит на стратегически важном шоссе А-2 в 138 км севернее столицы штата города Мэкэле. Федеральные силы ведут наступление на Мэкэле с юга также вдоль шоссе А-2, передовые части находятся в 100 км от этого города.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, они продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.