Пашинян заявил, что у России и Армении общие взгляды на стратегическое будущее

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что две страны имеют общие взгляды на стратегическое будущее. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Я думаю, что нам нужно еще раз сверить наши стратегические видения по поводу ближайшего и стратегического будущего, и я уверен, что по этому поводу у нас в целом общие взгляды, общие планы, и по итогам сегодняшних переговоров мы должны это констатировать", - отметил Пашинян.

Премьер также отметил, что для Армении "очень важно не только продолжать, но и, учитывая особенности текущей ситуации, углубить контакты (с РФ - прим. ТАСС) и каналы взаимодействия, чтобы преодолеть ту ситуацию, которая сложилась в стране и в регионе в целом".

Возвращение беженцев

По словам Пашиняна, вопрос возвращение беженцев в Нагорный Карабах является приоритетным вопросом для правительства Армении.

"Конечно, у нас самым главным вопросом является ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Главным является гуманитарная сторона вопроса. Конечно, нам нужно обеспечить возвращение жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) в свои дома. Уже намечается довольно хорошая динамика возвращения жителей Арцаха в свои дома", - отметил он.

Пашинян отметил также, что есть нерешенные вопросы, связанные с беженцами. "Как в дальнейшем мы будем обеспечивать использование права жителей нескольких районов на возвращение. Кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализовываться? Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке, и мы должны обсудить это и принять решения по этому поводу", - заключил премьер.

В субботу в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Российский лидер подчеркнул, что ее задачей станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября. Военные подразделения Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях, а в регионе развернуты силы российских миротворцев.