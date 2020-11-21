Индия выразила озабоченность Пакистану в связи с готовившимся исламистами терактом

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Индия выразила Пакистану глубокую озабоченность в связи с террористическим нападением, которое одна из базирующихся на пакистанской территории исламистских группировок готовила в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает в субботу МИД Индии на официальном сайте.

"Масштабная террористическая атака была сорвана индийскими силами безопасности в Нагроте, Джамму и Кашмир, 19 ноября 2020 года. Согласно первоначальным сообщениям, готовившие нападение были членами базирующейся в Пакистане террористической организации Джаиш-е-Мохаммад, запрещенной Организацией Объединенных Наций и рядом стран. Правительство Индии выразило серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися террористическими нападениями этой группировки на Индию", - говорится в сообщении индийского внешнеполитического ведомства.

В документе указывается, что правоохранители обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, что свидетельствует о детальном планировании крупной атаки с целью дестабилизировать мир и безопасность в Джамму и Кашмире. Посланник Пакистана был вызван в министерство иностранных дел Индии, где ему был заявлен решительный протест.

"От Пакистана потребовали отказаться от политики поддержки террористов и террористических групп, действующих с его территории, и демонтировать террористическую инфраструктуру, управляемую террористическими группировками для совершения нападений в других странах. Индия вновь подтверждает свое давнее требование, чтобы Пакистан выполнял международные и двусторонние обязательства, с тем чтобы находящиеся под его контролем территории не использовались для терроризма против Индии каким бы то ни было образом", - подчеркнул МИД Индии.

Правительство Индии твердо и решительно намерено принять все необходимые меры для обеспечения своей национальной безопасности в борьбе с терроризмом, подчеркивается в документе.