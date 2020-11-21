В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Сторонники оппозиции в центре Еревана проводят акции протеста, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

Несмотря на пасмурную погоду, в субботу на площади Свободы в центре Еревана оппозиция устроила митинг. Люди скандируют "Никол, уходи".

"У правительства может быть только одна повестка - сдать власть без потрясений. Мы знаем, какие предательские действия были совершены этой властью. Пытаясь удержатся у власти, вы только усугубляете ситуацию. Уходите!", - заявил вице-спикер парламента, член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян.

В отличие от предыдущих дней протестов, дороги в Ереване участники акций не перекрывают. Движение автомобилей в столице свободное.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна, поскольку считает, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики.

Сам Пашинян заявлял, что после падения города Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях. В минувший понедельник в обращении к народу президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.