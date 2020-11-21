DPA: США усиливают давление на участников проекта "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Представители США контактируют с фирмами, которые причастны к реализации проекта "Северный поток - 2", и предупреждают об угрозе санкций. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя правительства Соединенных Штатов.

"США не хотят, чтобы пришлось вводить санкции против европейских компаний. Мы совершаем эти звонки, чтобы их предупредить и дать время для выхода [из проекта]", - приводит DPA слова спикера. "Этого трубопровода не будет", - считает он.

В материале не уточняется, от чьего лица ведутся контакты и с какими именно компаниями.

Ранее уже сообщалось об угрозах со стороны США в адрес причастных к проекту фирм. В августе стало известно о письме, в котором американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили последствиями оператору германского порта Мукран - компании Faehrhafen Sassnitz GmbH, если она не прекратит использовать гавань в качестве логистической базы для "Северного потока - 2".

В Германии неоднократно заявляли, что экстерриториальные санкции США незаконны. "Северный поток - 2" правительство ФРГ считает экономическим проектом, одновременно с этим требует, чтобы роль транзитера российского газа сохраняла Украина. Глава комитета парламента Германии по вопросам экономики и энергетики сравнивал действия США с "методами мафии". Он уверен в том, что США попросту сами хотят продавать свой газ в Европе.

Федеративная Республика нуждается в больших объемах газа, поскольку отказывается от угольной и атомной энергетики.

Санкции США

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

11 ноября агентство Bloomberg сообщало, что представители Сената и Палаты представителей Конгресса США достигли договоренности о том, что под расширенные санкции в отношении газопровода могут попасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами, завершающими строительство трубопровода.