Си Цзиньпин на G20 предложил создать международный механизм признания кода здоровья

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Группы двадцати (G20) предложил создать международный механизм взаимного признания кода здоровья. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая .

Главные риски для мира и доступные вакцины.

Главные риски для мира и доступные вакцины. Тезисы выступления Путина на саммите G20

"Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса", - сказал он в ходе саммита, который проходит в формате видеоконференции. "Надеюсь, что к нему [к механизму] присоединится как можно больше стран и регионов мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Китай приложит все усилия и выполнит свое обещание оказать помощь развивающимся странам, в частности сделать доступной для них вакцину от коронавируса, заявил Си Цзиньпин.

"Китай готов усилить сотрудничество с другими странами в области исследований и разработок, производства и распространения вакцин от коронавируса", - отметил он.

"Китай выполнит свое обещание оказать помощь и поддержку развивающимся странам, будет прикладывать все усилия для превращения вакцины от COVID-19 в общественное благо, доступное народам во всем мире", - указал Си Цзиньпин.

Глобальный конгресс по вопросам продовольствия

Си Цзиньпин также выступил с инициативой проведения международного конгресса по вопросам сокращения потерь продовольствия.

"Китайская сторона выступает с инициативой проведения в надлежащее время международного конгресса по вопросам сокращения потерь продовольствия", - сообщил он.

"Мы призываем страны G20, а также соответствующие международные организации принять активное участие [в мероприятии]", - указал Си Цзиньпин.

Запрет незаконной торговли дикими животными

Китай призывает к полному запрету незаконной торговли дикими животными, а также защите окружающей среды, сокращению производства и использования пластиковых изделий, заявил Си Цзиньпин.

"Китай призывает к полному запрету незаконной торговли дикими животными, а также к укреплению международных обменов и сотрудничества в области защиты диких животных и растений", - отметил он.

"Мы должны расширять международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и защищать Землю - наш общий дом, от которого зависит наша жизнь", - продолжил Си Цзиньпин.

"Следует также продолжить сокращение производства и использования ненужных одноразовых изделий из пластика", - резюмировал он.

Сокращение пошлин

Китай призвал страны мира к восстановлению цепочек производства и поставок, а также снижению пошлин и устранению барьеров в торговле.

"Я предлагаю Группе двадцати предпринять усилия в следующих областях <…> Развитие мировой экономики. Необходимо восстановить безопасную и бесперебойную работу глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, снизить тарифы, убирать барьеры, а также изучить возможность упрощения процедуры торговли медицинскими товарами", - сказал Си Цзиньпин.