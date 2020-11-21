Эрдоган: Турция намерена предоставить всему миру доступ к своей вакцине от коронавируса

АНКАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Турция намерена сделать доступной всему миру собственную вакцину от коронавируса, которую республика разрабатывает. Об этом сообщил в субботу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати (G20), который проходит в режиме видеоконференции.

"Надеюсь, что мы предоставим вакцину, которую произведет Турция, на службу всему человечеству, - подчеркнул он. - Платформа G20 должна подготовить и управлять механизмами, которые обеспечат экономически эффективный и справедливый доступ каждого к вакцине".

Эрдоган также выразил мнение, что "мир и особенно развитые страны плохо прошли испытание на солидарность и взаимопомощь во время пандемии".

В этом году государства "двадцатки" уже приняли ряд мер для противодействия последствиям пандемии. В частности, было решено вложить в мировую систему здравоохранения $21 млрд с целью поддержки производства и распределения вакцины от коронавируса. Страны G20 также выделили $11 трлн на восстановление мировой экономики. В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими доходами уже воспользовались этой инициативой.