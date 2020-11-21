Алиев назвал складывающуюся ситуацию в Карабахе многообещающей

БАКУ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев положительно оценивает ситуацию, сложившуюся в регионе после подписания им совместно с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе.

"В регионе создалась новая ситуация, многообещающая. Уверен, что позитивные тенденции будут нарастать. Во всяком случае, Азербайджан к этому готов", - заявил Алиев в субботу на встрече с правительственной делегацией из РФ, сообщает агентство "АзерТАдж".

По его словам, трехстороннее заявление является важным шагом в деле установления прочного и долгосрочного мира. "Я рад тому, что удалось выйти на те решения, которые позволят и народу Азербайджана, и народу Армении жить в мире, стараться залечить раны войны, стараться думать о будущем, о совместном будущем, безопасном будущем для нас, для наших соседей и тем самым вносить вклад в дело укрепления безопасности в нашем регионе", - подчеркнул Алиев.

Реакция Франции и США

Алиев заявил, что в Баку рады позитивному отношению Франции и США к трехстороннему заявлению по Нагорному Карабаху, хотя эти страны и выразили его с опозданием.

"Мы рады тому, что другие члены Минской группы, которые напрямую не участвовали в выработке пунктов заявления, хоть и с опозданием, но тем не менее также выразили свое отношение, позитивное отношение к тексту заявления", - сказал Алиев.

По его словам, в Баку были вправе ожидать от указанных стран более оперативной реакции на совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении. "Но, видимо, были определенные факторы, которые не позволили им выработать позицию. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я знаю, что в Москве была проведена встреча представителей Минской группы ОБСЕ. Думаю, что их также позитивный подход к заявлению будет играть важную роль в деле укрепления мер безопасности и долгосрочного мира", - подчеркнул Алиев.