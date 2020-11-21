Азербайджанцы в Агдамском районе возвращаются в свои дома

КУЗАНЛЫ/АФАТЛИ /Азербайджан/, 21 ноября. /ТАСС/. Агдамский район Азербайджана 20 ноября полностью перешел под контроль Баку. Кадры с разрушенным Агдамом и первой за долгое время молитвой в городской мечети обошли все азербайджанские медиа. Но граждане республики пока не могут попасть в районный центр и лично увидеть, что осталось от домов, покинутых ими во времена первой Карабахской войны.

Агдам, в котором до начала 1990-х жили более 20 тыс. человек, после этой войны был полностью покинут жителями и находился на линии соприкосновения - в пограничной зоне. Город не восстанавливался, и до сих пор здесь видны следы тех боев.

Опасность сохраняется

Село Афатли находится в нескольких километрах от Агдама. Здесь заканчивается территория района, на которую можно попасть со стороны азербайджанских позиций. Дальше военные не пропускают, они рассказывают, что недавно по дороге в Агдам подорвалась бронемашина, неразминированных участков еще слишком много. Этот ответ не очень устраивает местных журналистов. Они немного ревниво относятся к тому факту, что первыми уже азербайджанский Агдам удалось запечатлеть российским съемочным группам, которые сопровождают миротворцев. Кто-то даже полушутя предлагает "прорваться" в город.

В десятке метров от дороги стоит сильно поврежденный дом. "Снаряд попал в столб, все осколки посыпались прямо на нас, - рассказывает хозяйка Сумайя. - В селе много погибших и пострадавших". В центре ее двора - служившая бомбоубежищем неглубокая землянка.

Желание вернуться

Вместе с прессой у поста военных находятся 20-30 местных мужчин разных возрастов, в том числе те, кто вынужденно покинул Агдам в 1990-х годах. Они еще не видели руины города лично, но уже с воодушевлением строят планы по возвращению. В разговорах с журналистами из России они благодарят российское и турецкое руководство за помощь в прекращении войны и просят Москву не забывать о потерях, которые азербайджанцы понесли за долгие годы противостояния в Карабахе.

В сторону Агдама в течение нескольких минут следует автоколонна с азербайджанскими военнослужащими. Местные жители отвлекаются от разговоров и громко приветствуют едущих в грузовиках солдат.

Праздник в Кузанлы

Поселок Кузанлы стал временной административной столицей района после перехода Агдама азербайджанской стороне. Местные жители устроили праздник по случаю восстановления прежних границ. По проезжей части в сторону Агдама идут несколько десятков молодых людей. Они размахивают флагами и выкрикивают патриотические лозунги. В центре поселка торжество: вставшие в круг женщины танцуют перед зданием администрации.

На вершине крутого холма на окраине - огромный, под 100 м флагшток с азербайджанским флагом. Его видно с территории, ранее контролируемой армянскими силами. У подножия холма собралась молодежь, многие танцуют. Рядом спокойно проходят одетые в военную форму ветераны первой Карабахской войны, кто-то взял на прогулку своих детей и внуков.