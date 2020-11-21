Полиция применила водомет против манифестантов в Париже

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции применили водомет против участников манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении французского парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спецсредства, включая газовые баллончики, были задействованы после того, как участники демонстрации начали жечь костры посреди дороги и бросать петарды и бутылки в полицейских на площади Трокадеро, где с 14:30 (16:30 мск) собрались сотни демонстрантов. Если в самом начале манифестации на площади успели отметиться политики и общественники, то к вечеру все чаще слышались знакомые по манифестациям движения "желтых жилетов" оскорбительные кричалки в адрес полиции.

"Манифестация окончена, вы должны покинуть площадь Трокадеро", - говорится в обращении префектуры полиции Парижа в Twitter, появившееся перед началом разгона агрессивно настроенных молодых людей в черных капюшонах, нападавших на стоявших в оцеплении полицейских. Перед этим призывом власти попросили манифестантов держаться подальше от тех, кто провоцирует насилие.

Похожие манифестации прошли и в других городах страны. В Лилле, по данным газеты La Voix du Nord, более 1 тыс. человек вышли протестовать против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" Франции в пятницу вечером. Примерно такое же число демонстрантов было в Ренне, 1,3 тыс. человек вышли на улицы Монпелье.

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) поддержали в пятницу в первом чтении статью законопроекта "О глобальной безопасности", касающуюся фото- и видеосъемки сотрудников полиции. Этот пункт законопроекта предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тыс. за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера".