Явка во втором туре парламентских выборов в Грузии после закрытия участков превысила 26%

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Явка во втором туре парламентских выборов в Грузии, по данным на 20:00 (19:00 мск), после закрытия участков составила 26,29%. Об этом в субботу заявила на брифинге пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.

"По предварительным данным, активность избирателей к 20:00 (19:00 мск - прим. ТАСС) составила 26,29%. В голосовании приняли участие 562 664 избирателя", - сказала Иоселиани, добавив, что в ЦИК за время голосования поступило 12 жалоб, большинство из которых касалось процедурных нарушений.

По ее словам, все избирательные участки закрылись своевременно, на данный момент идет подсчет голосов, после чего протоколы будут отправлены в окружные комиссии, которые, в свою очередь, станут постепенно выкладывать их на официальный сайт ЦИК.

Явка избирателей в первом туре выборов к 20:00 составляла 56,11%.

В субботу в республике прошел второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси. Первый тур состоялся 31 октября. По данным ЦИК, правящая партия набрала 48,22% голосов, а также победила в 13 одномандатных округах. На второе место прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18%. Второй тур проходит на фоне бойкота оппозиции, которая не признает итоги первого тура.