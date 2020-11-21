Меркель заявила, что для борьбы с пандемией необходима сплоченность мирового сообщества

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Сплоченность международного сообщества является необходимым условием для эффективной борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом онлайн-встречи лидеров стран - участниц Группы двадцати (G20).

"Если мы по всему миру будем сплоченными, то тогда сможем победить вирус и преодолеть его последствия", - цитирует ее агентство DPA.

Пандемия может быть побеждена "только при условии глобальных усилий", - добавила канцлер. Она еще раз подчеркнула, что доступ к вакцине должны будут получить все страны.

Также Меркель высказалась за укрепление Всемирной организации здравоохранения. "Мы нуждаемся в надежном финансировании, более качественном сотрудничестве и большей независимости [международных институтов]", - добавила глава правительства.

В конференции G20, кроме Меркель, от ФРГ участвует вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц.