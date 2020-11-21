Президент Аргентины заявил на саммите G20 о необходимости бороться с неравенством в мире

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Международное сообщество должно бороться с неравенством в мире, которое стало еще более явным в условиях пандемии. С таким призывом выступил в субботу президент Аргентины Альберто Фернандес на саммите Группы двадцати (G20), который проходит в формате видеоконференции.

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По его мнению, "в мире наблюдается вызывающий беспокойство уровень неравенства". "Пандемия выявила это неравенство, с которым мы должны бороться, чтобы жить в более сбалансированном мире", - сказал Фернандес.

Президент Аргентины также призвал работать над улучшением ситуации с гендерным равенством и отдельно поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в том, чтобы "российская вакцина прибыла вовремя в Аргентину".

Ранее президент Аргентины сообщил, что в декабре страна может получить 10 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.