СМИ: в Колумбии двое солдат погибли при нападении неизвестных на военную базу

БОГОТА, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих погибли, двое получили ранения в результате нападения в субботу неизвестных на военную базу, расположенную на востоке Колумбии. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Тибу (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Группа неизвестных забросала гранатами и обстреляла военную базу. В результате нападения двое солдат погибли на месте, двое получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Власти начали расследование. По предварительным данным, к атаке могли быть причастны представители повстанческих организаций.