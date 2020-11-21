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СМИ: в Колумбии двое солдат погибли при нападении неизвестных на военную базу

Еще двое получили ранения, передает радио La FM

БОГОТА, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих погибли, двое получили ранения в результате нападения в субботу неизвестных на военную базу, расположенную на востоке Колумбии. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Тибу (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Группа неизвестных забросала гранатами и обстреляла военную базу. В результате нападения двое солдат погибли на месте, двое получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Власти начали расследование. По предварительным данным, к атаке могли быть причастны представители повстанческих организаций.

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