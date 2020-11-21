Премьер Индии предложил G20 создать новый глобальный индекс на основе отношения к планете

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил в субботу лидерам стран Группы двадцати (G20) разработать новый глобальный индекс для мира после коронавируса, основанный на отношении к планете Земля. Об этом Моди сообщил на своей странице в Twitter.

"Провел очень плодотворную дискуссию с лидерами G20. Скоординированные усилия крупнейших экономик мира, несомненно, приведут к более быстрому восстановлению после этой пандемии. <…> На саммите G20 я сказал о необходимости разработки нового глобального индекса, основанного на талантах, технологиях, прозрачности и опеке планеты", - написал премьер.

Как сообщается на сайте МИД Индии, в своем выступлении премьер также отметил, что пандемия стала важным поворотным пунктом в истории человечества и самой большой проблемой, с которой сталкивается мир со времен Второй мировой войны. По мнению главы индийского правительства, в это время необходимы решительные действия G20, которые не ограничиваются восстановлением экономики, рабочих мест и торговли, но также сосредоточены на сохранении планеты Земля.

Премьер Индии также подчеркнул, что многопрофильность и переподготовка кадров для создания резерва талантов повысят достоинство и уверенность работников. "Ценность новых технологий должна измеряться их пользой для человечества", - отметил Моди. Он также призвал к большей транспарентности в системах управления, которая вдохновит граждан на решение общих проблем и укрепит их доверие.

"Мы предложили знания Индии в сфере IT-технологий, чтобы далее развивать цифровые мощности для эффективного функционирования G20", - добавил Моди. Отметив, что "работа из любого места" станет новой нормой в мире после пандемии, Моди предложил создать виртуальный секретариат G20 для хранения информации о деятельности "двадцатки" и ее документации.

Группа двадцати

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. Членами G20 являются 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония), а также Евросоюз. По данным Всемирного банка, в странах "двадцатки" проживает 64% населения планеты, на них приходится 80% мирового ВВП. Функции председателя в "двадцатке" в этом году выполняет Саудовская Аравия.

Главными темами саммита G20, который проходит 21 и 22 ноября в формате видеоконференции, станут меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления мировой экономики. Как заявил ранее министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, саммит "призван укрепить международное сотрудничество в целях восстановления мировой экономики и создания прочной основы для устойчивой, сбалансированной и всеобъемлющей фазы роста".