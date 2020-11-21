AFP: в Ираке восемь человек погибли при нападении боевиков ИГ

ТАСС, 21 ноября. Шесть военнослужащих и два мирных жителя погибли в результате нападения в субботу в Ираке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, инцидент произошел в 200 км к северу от Багдада. Автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине, а прибывшие на помощь жертвам полицейские и участники шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" попали под обстрел террористов.