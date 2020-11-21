{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: в Ираке восемь человек погибли при нападении боевиков ИГ

По данным агентства, автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине

ТАСС, 21 ноября. Шесть военнослужащих и два мирных жителя погибли в результате нападения в субботу в Ираке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, инцидент произошел в 200 км к северу от Багдада. Автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине, а прибывшие на помощь жертвам полицейские и участники шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" попали под обстрел террористов.

Теги
Ирак
Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о признании недействительными части бюллетеней
Читать полностью