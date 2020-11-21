Глава ВОЗ: G20 должна сыграть роль лидера в укреплении солидарности в борьбе с пандемией

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) призваны сыграть лидирующую роль в укреплении солидарности в борьбе с пандемией в мире. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в субботу на онлайн-саммите G20.

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"Представляя две трети мирового населения и 80% глобальной экономики, G20 призвана сыграть уникальную роль лидера в расширении солидарности, которая необходима, чтобы покончить с пандемией", - сказал он. "Вы можете обеспечить справедливое распределение вакцины в качестве глобального общественного блага", - подчеркнул гендиректор, пояснив, что справедливое распределение препарата имеет "центральное значение для завершения пандемии и скорейшего восстановления экономики".

"Настало время для решительного лидерства", - отметил Гебрейесус, обратив внимание на необходимость решения проблемы "уязвимости и неравенства" в мире. По его словам, пандемия ясно показала, что здравоохранение - это не побочный продукт экономического роста, а "основа производительной, устойчивой и стабильной экономики". Глава ВОЗ считает, что для предотвращения будущих пандемий страны "должны инвестировать в подготовку и всеобщий охват услугами здравоохранения".

Гебрейесус напомнил также о большом значении международной инициативы ACT-Accelerator, направленной на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от коронавируса, тестам и терапевтическим средствам. Он призвал выделить на эти цели до конца года $4,5 млрд.

Главными темами саммита G20, который проходит 21 и 22 ноября в формате видеоконференции, являются меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления мировой экономики. Как заявил ранее министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, саммит "призван укрепить международное сотрудничество в целях восстановления мировой экономики и создания прочной основы для устойчивой, сбалансированной и всеобъемлющей фазы роста".