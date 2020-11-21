Помпео обсудил с эмиром Катара преодоление раскола среди стран Персидского залива

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Доху обсудил в субботу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани преодоление раскола среди государств Персидского залива "для противодействия влиянию Ирана". Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Помпео выразил эмиру признательность за военное сотрудничество, инициативы по борьбе с финансированием терроризма и продолжающуюся поддержку афганских мирных переговоров. "Стороны также обсудили необходимость совместной работы в отношении угроз стабильности в регионе и важность преодоления разделения [стран] Персидского залива для дальнейшего противодействия злонамеренному влиянию Ирана", - указано в сообщении.

На встрече с заместителем премьер-министра, главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани рассматривались двусторонние и региональные вопросы, включая Ирак, Ливан и Сирию, важность единства стран Персидского залива "против дестабилизирующей активности Ирана и рисков, которые представляет для региона Китай".

Глава дипведомства США до Катара посетил ОАЭ, где провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В повестку вошли такие темы, как нормализация отношений между ОАЭ и Израилем, а также урегулирование ситуаций в Йемене и Ливии.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации.