Одна ракета выпущена из сектора Газа по израильской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в городе Ашкелон (крупный город на юге Израиля - прим. ТАСС) был идентифицирован запуск. Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении. Израильская государственная радиостанция Kan сообщает, что ракета упала в незаселенной местности, информации о пострадавших не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали Израиль ракетному обстрелу 15 ноября. В ответ в тот же день израильские истребители, вертолеты и танки нанесли удары по нескольким военным позициям движения ХАМАС. После этого обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил радикалам в Газе "высокой ценой" за продолжение запусков ракет.