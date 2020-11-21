МИД Франции осудил твит пакистанского министра, обвинившего Макрона в подражании нацистам

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции в субботу выразило возмущение в связи с заявлением министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, которая обвинила президента Франции Эмманюэля Макрона в подражании нацистам по отношению к мусульманам. Соответствующая позиция была доведена до временного поверенного в делах Пакистана во Франции Мухаммада Амджада Азиза Кази.

"Член правительства Пакистана сегодня опубликовала в социальных сетях глубоко шокирующее и оскорбительное высказывание в адрес президента республики и нашей страны. Эти отвратительные слова - наглая ложь, пропитанная идеологией ненависти и насилия. Такая клевета является недостойной для подобного уровня ответственности. Мы самым решительным образом отвергаем эти слова", - гласит коммюнике.

"В самой жесткой форме мы довели наше осуждение до временного поверенного в делах Пакистана в Париже. Пакистан должен отказаться от этих слов и встать на путь основательного диалога по этому вопросу", - заключил французский МИД.

Борьба с политическим исламом

Ранее Мазари поделилась в своем Twitter новостью портала themuslimvibe.com. Заметка гласит, что детям мусульман во Франции будут в обязательном порядке присваивать идентификационные номера, чтобы проверять, посещают ли они школу или обучаются на дому, и что власти якобы будут накладывать большие штрафы и, вероятно, сажать в тюрьму на срок до шести месяцев за нарушения, связанные с этой системой. Утверждается, что такие условия французский лидер поставил руководителям исламских организаций страны для последующего их закрепления в "хартии республиканских ценностей".

"Макрон делает с мусульманами то же самое, что нацисты делали с евреями, - мусульманским детям присвоят номера (другим детям - нет), подобно тому как евреев заставляли носить желтые звезды на одежде для идентификации", - написала она в сопроводительном комментарии.

Президент Франции вместе с главой МВД страны Жеральдом Дарманеном принял в Елисейском дворце в среду представителей восьми крупных мусульманских организаций. Как пишет газета Les Echos, он обсудил с ними принятие упомянутой хартии, поставив два жестких условия: в ней должно быть прописано, что ислам - это религия, а не политическая идеология, а также она должна исключать возможность иностранного влияния на мусульман во Франции. Также он настаивает на создании Национального совета имамов, который должен будет подтверждать полномочия каждого священнослужителя этой конфессии на территории страны. Однако ни Les Echos, ни другие французские СМИ не подтверждают разошедшуюся по нескольким интернет-ресурсам информацию о принудительной "нумеризации" школьников-мусульман.