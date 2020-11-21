В Париже задержали 23 участника манифестации против закона "О глобальной безопасности"

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. 23 человека были задержаны в ходе разгона манифестации в Париже, участники которой выступали против обсуждающегося в парламенте закона "О глобальной безопасности", в частности, против содержащегося в нем запрета на фото- и видеосъемку сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает в субботу префектура полиции французской столицы.

"По состоянию на 19:45 (21:45 мск) силы правопорядка провели 23 задержания", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также в нем отмечается, что один полицейский получил легкие травмы в ходе столкновений с агрессивно настроенными демонстрантами.

Акция протеста, начавшаяся в 14:30 (16:30 мск) на площади Трокадеро, к вечеру переросла в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, которые призывали оставшихся демонстрантов освободить проезжую часть после 17:00 (19:00 мск). Лозунги в поддержку журналистов и свободы слова к вечеру сменились оскорбительными кричалками в адрес полицейских. После того, как манифестанты начали поджигать мусорные баки, рекламные щиты и забрасывать полицейских камнями, петардами и бутылками, против них применили водометы. В течение пары часов площадь была полностью очищена от манифестантов.

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) поддержали в пятницу в первом чтении статью законопроекта "О глобальной безопасности", касающуюся фото- и видеосъемки сотрудников полиции. Этот пункт законопроекта предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тыс. за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера".