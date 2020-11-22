В Турции вновь начал действовать комендантский час в выходные дни

АНКАРА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Частичный комендантский час вступил в силу в субботу вечером на всей территории Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Как убедился корреспондент ТАСС, жители района Чанкая в Анкаре соблюдают введенные новые ограничения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров 17 ноября заявил о возвращении к практике введения комендантского часа по выходным. Однако теперь он будет действовать в субботу и в воскресенье с 20 часов вечера до 10 утра.

С 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в Анкаре были усилены меры безопасности и контроля за соблюдением ограничений. На улицах Чанкаи через каждые пару километров встречаются полицейские посты, где сотрудники правопорядка проверяют у водителей документы и выясняют причину поездки. В самом центре столицы - на площади Кызылай - собрались журналисты, которые передавали новости о том, как соблюдается комендантский час.

Ожидавшие транспорт на остановке возле парка Гювен люди в беседе с корреспондентом ТАСС рассказали, что они ждут автобуса, чтобы добраться домой. Кто-то из них работал в субботу в ресторанах или кафе, кто-то - в магазинах в ближайшем торговом центре. Их рабочий день завершился во время введения комендантского часа. Как сообщило ранее Министерство внутренних дел Турции, для работников ряда предприятий и заведений делается исключение, чтобы они могли спокойно добраться домой. Как убедился корреспондент ТАСС, в центре города, а также в районе Чанкая после 20:00 закрылись рестораны, кафе, магазины и лавки.

Ранее в субботу Министерство здравоохранения Турции сообщило о рекордном за пандемию суточном росте случаев заражения коронавирусом нового типа. За последние 24 часа заразились 5 532 жителя республики. Коронавирусная инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. 20 ноября в республике за сутки был зафиксирован 141 летальный исход, показатель стал самым высоким с начала распространения коронавируса в стране.