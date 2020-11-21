Саудовский МИД увязывает нормализацию с Израилем с мирным палестино-израильским договором

ТАСС, 21 ноября. Саудовская Аравия готова наладить отношения с Израилем в полном объеме, но только после заключения палестино-израильского мирного договора. Об этом заявил в субботу глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Мы поддерживаем полную нормализацию с Израилем, но сначала должно быть заключено постоянное мирное [палестино-израильское] соглашение, которое гарантирует палестинцам государство", - подчеркнул он в интервью агентству Reuters.

После того, как с подачи и при активных посреднических усилиях Вашингтона дипломатические отношения с Израилем в полном объеме установили Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, администрация Дональда Трампа попыталась привлечь к этому процессу и главного политического игрока в зоне Персидского залива - Саудовскую Аравию. В середине октября госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой МИД королевства в рамках первого раунда двустороннего стратегического диалога выразил надежду на то, что Эр-Рияд рассмотрит возможность присоединения к так называемым Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Находившийся тогда с визитом в США министр иностранных дел королевства в интервью Вашингтонскому институту ближневосточной политики допустил возможность нормализации отношений с Израилем, но сразу сказал, что "приоритетом на данном этапе остается запуск палестино-израильского переговорного процесса".