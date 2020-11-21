Правящая партия Грузии побеждает во всех 17 округах во втором туре парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 21 ноября. /ТАСС/. Кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают во всех 17 одномандатных округах в Грузии, где в субботу состоялся второй тур парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК Грузии.

В тбилисском районе Мтацминда-Крцаниси побеждает действующий депутат Бека Одишария (91,51% голосов). В районе Ваке - выдвиженец от "Грузинской мечты" Нодар Турдзеладзе (93,7%). В Сабуртало 89,97% голосов набрал экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко, в Исани побеждает экс-министр по исполнению наказаний Каха Кахишвили (92,74%). В столичном районе Самгори побеждает бывший советник премьер-министра по вопросам региональной политики Созар Субари (88,19%), в Дидубе-Чугурети - вице-спикер парламента Георгий Вольский (89,66%). 91,14% голосов получает бывший игрок сборной Грузии по футболу Михаил Кавелашвили в районе Надзаладеви, а в Глдани действующий президент Федерации футбола Леван Кобиашвили набирает 89,22% голосов.

Выдвиженцы от "Грузинской мечты" побеждают и в остальных девяти одномандатных округах за пределами Тбилиси.

Больше всех набирает кандидат от "Грузинской мечты" в городе Зугдиди Ираклий Чиковани (94,06%), а меньше всех - представительница правящей партии в городе Рустави Нино Лацабидзе (87,65%). По данным ЦИК, в каждом из округов обработаны данные от 30% до 90% избирательных участков.

В субботу в республике прошел второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси. Первый тур состоялся 31 октября. По данным ЦИК, правящая партия набрала 48,22% голосов, а также победила в 13 одномандатных округах. На второе место прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18%. Второй тур проходил на фоне бойкота оппозиции, которая не признает итоги первого тура. Как отметил ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, в общей сложности партия получит 90 из 150 мандатов в новом созыве парламента.