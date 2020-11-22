G20 намерена финансировать равное распределение вакцин от коронавируса

ТАСС, 22 ноября. Лидеры стран Группы двадцати (G20) на онлайн-саммите в воскресенье намерены взять на себя обязательства о финансировании справедливого распределения по всему миру вакцин и медикаментов от коронавируса, а также тестов на коронавирусную инфекцию, чтобы помощь получили и более бедные страны. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на проект коммюнике G20.

Главные риски для мира и доступные вакцины. Тезисы выступления Путина на саммите G20

"Мы не пожалеем усилий и предоставим всем людям доступ [к ним] на справедливых и приемлемых условиях в соответствии с обязательствами членов по стимулированию инноваций. Мы признаем массовую вакцинацию мировым общественным благом", - говорится в проекте документа.

Кроме того, мировые лидеры намерены заявить о стремлении лучше подготовиться к любой возможной пандемии в будущем. Они, как следует из проекта коммюнике, обязуются "содействовать глобальной готовности к пандемии, развивать механизмы предупреждения, обнаружения и реагирования", а также "непрерывно делиться актуальными, прозрачными и стандартизированными данными и информацией".

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения - восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите обсуждается ряд других вопросов, в частности инновации, укрепление сферы здравоохранения, поддержка наиболее уязвимых групп общества.

В этом году государства "двадцатки" уже приняли ряд мер для противодействия последствиям пандемии. В частности, $21 млрд было решено вложить в мировую систему здравоохранения с целью поддержки производства и распределения вакцины от коронавируса. Страны G20 также выделили $11 трлн на восстановление мировой экономики.