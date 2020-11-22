Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о признании недействительными части бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Суд в Пенсильвании в субботу отклонил иск избирательного штаба республиканца Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными бюллетени, поданные по почте в этом штате на выборах 3 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters .

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По его данным, судья одного из округов Пенсильвании Мэттью Брэнн счел, что иск штаба Трампа содержит "надуманные, несостоятельные юридические доводы и спекулятивные обвинения". Окружной судья отказался удовлетворить требования республиканцев.

Адвокаты президента США ранее заявляли, что почти 700 тыс. бюллетеней в Пенсильвании должны быть признаны недействительными ввиду якобы допущенных на выборах в этом штате нарушений. Трамп утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему. Согласно оценке газеты The New York Times и ряда других американских СМИ, демократ Джозеф Байден выиграл в этом штате, набрав 50% голосов. Республиканца Трампа поддержали 48,8% проголосовавших.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.