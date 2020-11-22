Власти Китая ввели карантин в городе на границе с РФ из-за двух случаев COVID-19

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти КНР ввели карантин в расположенном на границе с российским Забайкальским краем городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) из-за выявленных там двух случаев вызванной коронавирусом пневмонии. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая .

В городе введен запрет на собрания и массовые мероприятия, развлекательные заведения, школы и детские сады временно закрыты. Власти города объявили о подготовке к проведению массового тестирования всех жителей (население города составляет около 172 тыс. человек).

Оперативный штаб также сообщил о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с городом.

Китайский город Маньчжоули является важным логистическим центром на границе России и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск - Маньчжурия".

Всего за минувшие сутки власти Китая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом: три из них были внутренними (два зафиксировано в Маньчжоули и один в Шанхае), а 14 выявлены среди прибывших из-за рубежа пассажиров.