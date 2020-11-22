Байден: американцы не потерпят попыток Трампа изменить исход выборов в свою пользу

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Решение суда штата Пенсильвания отклонить очередной иск избирательного штаба баллотирующегося на второй срок президента США Дональда Трампа продемонстрировало, что вся страна не потерпит попыток республиканца переломить исход выборов. Об этом говорится в заявлении, размещенном в субботу штабом демократа Джозефа Байдена.

"Еще один суд отверг безосновательные утверждения Трампа и [его адвоката Рудольфа] Джулиани, а также их вопиющие нападки на нашу демократию. Яснее суда не скажешь. Наш народ, закон и институты требуют большего, наша страна больше не потерпит попыток Трампа изменить результаты выборов, которые он неоспоримо проиграл", - отмечается в заявлении.

Как информировало агентство Reuters, окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба республиканца, требовавшего признать недействительными почти 7 млн бюллетеней, поданных по почте в этом штате на выборах 3 ноября. Трамп аргументировал исковую жалобу ссылкой на якобы допущенные на выборах в этом штате нарушения. Республиканец утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему. Согласно оценке газеты The New York Times и ряда других американских СМИ, Байден выиграл в этом штате, набрав 50% голосов, его соперника поддержали 48,8% проголосовавших.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.