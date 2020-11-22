Адвокат: штаб Трампа из-за отклонения иска в Пенсильвании может дойти до Верховного суда

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа в связи с отклонением иска в Пенсильвании о признании недействительными части бюллетеней на всеобщих выборах в США планирует дойти с апелляцией до Верховного суда. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

"Сегодняшнее решение помогает нам в нашей стратегии быстро добраться до Верховного суда. Хотя мы полностью не согласны с решением, мы благодарны назначенному [бывшим президентом-демократом Бараком] Обамой судье за то, что вынес решение быстро, а не стал просто затягивать время", - отметил Джулиани.

"Мы подадим быструю апелляцию в третьем округе. Есть так много свидетельств того, что в Пенсильвании демократы лишили нас возможности представить 50 свидетелей, а также доказательства о том, что представители избирательных комиссий грубо проигнорировали закон Пенсильвании, отказав в независимой оценке голосов, - сказал он. - <...> Это еще одно дело, которое, как ожидается, быстро перейдет в Верховный суд".

Суд в Пенсильвании в субботу отклонил иск избирательного штаба Трампа, требовавшего признать недействительными бюллетени, поданные по почте в этом штате на выборах 3 ноября. По данным агентства Reuters, судья одного из округов Мэттью Брэнн счел, что иск содержит "надуманные, несостоятельные юридические доводы и спекулятивные обвинения".

Адвокаты президента США ранее заявляли, что почти 7 млн бюллетеней в Пенсильвании необходимо признать недействительными ввиду якобы допущенных на выборах в этом штате нарушений. Трамп утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.