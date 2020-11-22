Штаб Трампа подал петицию о повторном пересчете голосов в Джорджии

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Штаб республиканца Дональда Трампа настаивает на повторном пересчете в штате Джорджия (16 голосов выборщиков) голосов с всеобщих выборов и подал соответствующую петицию. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении юридической команды Трампа.

"Сегодня кампания Трампа подала петицию о пересчете голосов в Джорджии. Мы нацелены на то, чтобы обеспечить соблюдение всех аспектов закона штата Джорджия и Конституции США, а также, чтобы каждый законный голос был засчитан, - отмечается в тексте. - Президент Трамп и его кампания продолжают настаивать на честном пересчете голосов в Джорджии, который бы включал сопоставление подписей и другие жизненно важные гарантии. Без сопоставления подписей пересчет будет фиктивным, что опять позволит подсчитать незаконные голоса".

"Должно прийти время, когда незаконные голоса перестанут засчитываться. Надеемся, это наступит скоро", - говорится в заявлении.

Власти Джорджии в пятницу утвердили итоги голосования в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента одержал демократ Джозеф Байден. По данным вице-губернатора республиканца Брэда Раффенспергера, Трамп набрал 49,25% голосов (2 461 837), Байден - 49,51% (2 474 507).

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.