Израиль поразил военные цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноября. /ТАСС/. Израильские истребители и вертолеты нанесли в воскресенье удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории Израиля в субботу вечером. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее из сектора Газа по территории Израиля была выпущена ракета. В ответ истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что "в ходе атаки были поражены два объекта по производству ракет, подземные структуры и учебный комплекс морских сил движения ХАМАС", которое Армия обороны Израиля считает "ответственным за все события, происходящие в секторе Газа". Военные отметили, что "продолжат решительно действовать по мере необходимости против любых попыток нанести ущерб гражданскому населению или суверенитету Израиля".

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету по территории Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в крупном городе Ашкелон на юге страны. Радио Kan сообщает, что в результате разрыва ракеты ущерб был нанесен зданию фабрики в ашкелонской промышленной зоне, информации о пострадавших не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали Израиль ракетному обстрелу 15 ноября. В ответ в тот же день израильские истребители, вертолеты и танки нанесли удары по нескольким военным позициям движения ХАМАС. После этого обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил радикалам в Газе "высокой ценой" за продолжение запусков ракет.