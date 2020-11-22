Правящая партия Грузии победила во всех 17 округах во втором туре выборов

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Кандидаты в мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" после подсчета данных со всех избирательных участков победили во всех 17 одномандатных округах в Грузии, где в субботу состоялся второй тур парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте ЦИК Грузии.

В районе Мтацминда-Крцаниси победил действующий депутат Бека Одишария (91,57% голосов). В районе Ваке - выдвиженец от "Грузинской мечты" Нодар Турдзеладзе (93,72%). В Сабуртало 89,92% голосов набрал экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко, в Исани побеждает экс-министр по исполнению наказаний Каха Кахишвили (92,15%). В столичном районе Самгори побеждает бывший советник премьер-министра по вопросам региональной политики Созар Субари (88,68%), в Дидубе-Чугурети - вице-спикер парламента Георгий Вольский (89,95%). 91,4% голосов получает бывший игрок сборной Грузии по футболу Михаил Кавелашвили в районе Надзаладеви, а в Глдани действующий президент Федерации футбола Леван Кобиашвили набирает 89,36% голосов.

Выдвиженцы от "Грузинской мечты" победили и в остальных девяти одномандатных округах за пределами Тбилиси. Больше всех набрал кандидат от "Грузинской мечты" в городе Зугдиди Ираклий Чиковани (93,88%), а меньше всех - представитель правящей партии в городе Батуми (Аджарская АР) Ресан Концелидзе (87,81%).

В субботу в республике прошел второй тур парламентских выборов в 17 из 30 одномандатных округов, восемь из которых расположены в Тбилиси. Первый тур состоялся 31 октября. По данным ЦИК, правящая партия набрала тогда 48,22% голосов, а также победила в 13 одномандатных округах. На второе место прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18%. Второй тур проходил на фоне бойкота оппозиции, которая не признает итоги первого тура. Как отметил ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, в общей сложности партия получит 90 из 150 мандатов в новом созыве парламента.