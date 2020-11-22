В Буркина-Фасо началось голосование на президентских и парламентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Буркина-Фасо в условиях повышенных мер безопасности и отсутствия избирательных участков на пятой части территории страны. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

В бюллетени для голосования на президентских выборах включены 13 кандидатов, в том числе действующий глава государства Рок Марк Кристиан Каборе, который добивается переизбрания на второй и заключительный срок. На протяжении всей избирательной кампании он считался экспертами претендентом на победу. Его главные соперники - лидер влиятельной оппозиционной партии "Союз за прогресс и перемены" Зафирен Диабре и Эдди Констан Комбоиго, который выдвинут партией "Конгресс за демократию и прогресс". Она была создана экс-президентом Буркина-Фасо Блэзом Компаоре, который находился у власти 27 лет и был свергнут осенью 2014 года. Среди кандидатов есть и женщина - предприниматель Йели Моника Кам.

В своей предвыборной кампании Каборе сделал ставку на укрепление безопасности. "Мы не сдадимся, мы продолжим борьбу до тех пор, пока на нашей земле не будет мира и победы", - заявил он в минувшую пятницу на заключительном митинге на столичном стадионе. Каборе также предложил крупную программу по развитию инфраструктуры и дорог в первую очередь в районах, где действуют исламисты. В свою очередь Диабре заявил 21 ноября, что оппозиция не признает результатов выборов, если не будет второго тура голосования. "Власть занимается крупными махинациями с целью обеспечить себе победу уже в первом туре, - заявил он на созванной пресс-конференции. - Мы не собираемся мириться с подобным положением дел". Президент страны избирается сроком на 5 лет и с правом на одно переизбрание.

Террористическая угроза

Одновременно с президентскими в Буркина-Фасо проходят и выборы в однопалатный парламент - Национальную ассамблею. В ее предыдущем составе наибольшее число депутатов - 55 - имела партия "Народное движение за прогресс", которую возглавляет Каборе. Оппозиционный "Союз за прогресс и перемены" имел 33 мандата. Всего парламент насчитывает 127 депутатов, которые избираются на пять лет прямым голосованием при пропорциональном представительстве.

Парламентарии внесли в минувшем июле изменения в избирательный закон, который признает президентские и всеобщие выборы состоявшимися даже при условии, что не во всех частях страны избиратели смогли проголосовать. Это вызвано сложной обстановкой в северных и восточных областях Буркина-Фасо, где действуют исламистские террористические группировки.

Буркина-Фасо в последние два года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. За первые шесть месяцев текущего года в стране от действий террористов, согласно Южноафриканскому институту международных отношений, погиб 531 человек, около 1 млн стали беженцами. В восточной и северо-восточной части страны действуют две террористические группировки: "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS), которая входит в состав "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и "Ансар уль-Ислам".