Силовики берут под контроль центр Минска в ожидании очередной протестной акции оппозиции

Колонна в сопровождении ГАИ отправилась из района Уручье, где базируется войсковая часть внутренних войск МВД Белоруссии, по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии. На площади уже выставили ограждения, проход к ней закрыт. На прилегающих улицах дежурят милиционеры, стоят автобусы с силовиками. Проезд к Дому правительства со стороны улицы Советской закрыт. Здесь припаркованы автобусы с ОМОНом. На улице Бобруйской и в начале проспекта Независимости рядом со зданием Белгосуниверситета стоят около 10 машин "Рубеж", несколько водометов. Традиционно площадь Государственного флага оцеплена военнослужащими, вооруженными автоматами. Рядом со зданием выставочного центра "Белэкспо" стоят около десятка армейских бронеавтомобилей. На улице Саперов, недалеко от Дворца независимости (резиденция президента), большое скопление специальной техники, армейских грузовиков для перевозки личного состава. ТЦ "Замок", расположенный рядом, как обычно по воскресеньям, в первой половине дня не работает.

Площадь у стелы "Минск - город герой" обнесена металлическими ограждениями. По ней ходят патрули с оружием. Октябрьская площадь также огорожена, ее патрулируют военнослужащие с автоматами. Также автобусы с ОМОНом и спецтехника стоят на улице Карла Маркса рядом со зданием администрации президента недалеко от Октябрьской площади. На центральных улицах движение автотранспорта осуществляется без ограничений, хотя на самом проспекте много экипажей ГАИ.

Днем оппозиция намерена провести протестную акцию, которая планируется немного в новом формате. Оппоненты власти призвали своих сторонников в полдень собираться в своих дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем.