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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Анкаре заявили, что турецких военных задействуют в наблюдательном центре в Азербайджане

Турецкие военные будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение одного года, отметил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар Turkish Defense Ministry via AP, Pool
Описание
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар
© Turkish Defense Ministry via AP, Pool

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в воскресенье, что направляемые в Азербайджан военные будут задействованы в течение года в создаваемом совместно с РФ наблюдательном центре.

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"Турецкие военные будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение одного года", - приводит его слова агентство Anadolu.

17 ноября парламент Турции одобрил соответствующий президентский указ.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

Теги
АзербайджанТурцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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