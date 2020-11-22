В Анкаре заявили, что турецких военных задействуют в наблюдательном центре в Азербайджане

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в воскресенье, что направляемые в Азербайджан военные будут задействованы в течение года в создаваемом совместно с РФ наблюдательном центре.

"Турецкие военные будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течение одного года", - приводит его слова агентство Anadolu.

17 ноября парламент Турции одобрил соответствующий президентский указ.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.