Помпео заявил, что руководство Палестины отказалось от мира с Израилем, предложенного США

ТАСС, 22 ноября. Палестинское руководство отказалось от плана мирного соглашения с Израилем, который был предложен администрацией Соединенных Штатов. Об этом сообщил в воскресенье государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Al-Hadath .

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"Мы стремились убедить палестинцев заключить мир с Израилем, но [палестинское] руководство отказалось [от плана Вашингтона]", - указал Помпео.

Госсекретарь США выразил уверенность, что "другие арабские страны присоединяться к мирным соглашениям [с Израилем], но по своим собственным графикам". По убеждению Помпео, арабские государства "осознают общую опасность, которую представляет для них в регионе Иран". В этой связи он добавил, что США стремятся к становлению мира в этом регионе, учитываю эту угрозу со стороны Тегерана.

28 января президент США представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века", который, в частности, признавал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, позволял аннексировать палестинские территории на Западном берегу и распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагал создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал этот план "заговором, который не пройдет". На заседании Совбеза ООН палестинский лидер заявил о готовности вести переговоры с Израилем, но только под патронатом "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН и ЕС).

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Палестина выступила категорически против этих договоренностей.