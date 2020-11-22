Правительственные силы Эфиопии приступают к окружению столицы Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральные подразделения Эфиопии приступают к новой фазе операции против отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), целью которой является взятие столицы штата Тыграй города Мэкэле. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Сил национальной обороны Эфиопии полковник Деджене Цегайе.

"Следующие этапы операции являются ее решающей частью, когда будет окружена столица Мэкэле", - цитирует его агентство Reuters. Полковник отметил, что бои в горной местности закончились, и правительственные войска вышли на оперативный простор. "Сейчас части продвигаются по равнине, будут использованы танки и тяжелая артиллерия", - заявил он.

Деджене Цегайе сообщил, что до сих пор войска атаковали объекты, на которых находились бойцы НФОТ. "Однако в связи с началом операции в Мэкэле ситуация изменилась, - заявил он. - Мы хотим предупредить горожан, что необходимо находиться в укрытиях во время артиллерийских обстрелов. Хунта НФОТ прикрывается людьми, и граждане не должны подчиняться ее приказам".

В свою очередь официальный представитель Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй Редван Хусейн заявил в воскресенье, что федеральные силы продвигаются с юга к Мэкэле, хотя отряды НФОТ взрывают мосты, разрушают и минируют дороги. "Наступление на Мэкэле с южного направления продолжается", - отметил он. Редван Хусейн также заметил, что бойцы НФОТ разбежались после того, как 21 ноября правительственные части взяли город Адди-Грат к северу от Мэкэле. "Часть боевиков растворилась среди местного населения", - сообщил он.

Между тем глава НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил в воскресенье агентству Reuters, что силы НФОТ удерживают фронт к югу от Мэкэле, а в районе города Адди-Грат возобновились бои. Проверить эти утверждения из независимых источников не представляется возможным, указывает агентство.

Наступление вдоль шоссе А-2

Продвигавшиеся с запада по территории Тыграя федеральные подразделения Эфиопии вернули 17 ноября контроль на севере штата над важным городом Шир. Через двое суток правительственные части взяли города Аксум и Адуа, а в минувшую субботу второй по численности город штата Адди-Грат.

Адди-Грат, где проживают до 120 тыс. человек, лежит на стратегически важном шоссе А-2 в 138 км севернее столицы штата города Мэкэле. Федеральные силы ведут наступление на Мэкэле с юга также вдоль шоссе А-2, передовые части находятся в 100 км от этого города.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые за день до этого напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, они продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.