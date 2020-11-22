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Кризис в Белоруссии

Участники марша протеста собираются в разных районах Минска

По данным очевидцев, группы протестующих, в которых насчитывается от нескольких десятков до нескольких сотен человек, собрались в микрорайоне Лебяжий, Каменной горке, Малиновке и некоторых других

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Участники воскресной акции протеста собираются в группы различных районах Минска. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье очевидцы происходящего.

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По их данным, группы протестующих, в которых насчитывается от нескольких десятков до нескольких сотен человек, собрались в микрорайоне Лебяжий, Каменной горке, Малиновке и некоторых других. В основном это люди без символики. О задержаниях участников акции сведений не поступало.

Днем оппозиция намерена провести протестную акцию, которая планируется в новом формате. Оппоненты власти призвали своих сторонников в полдень собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора, чтобы затем пройти совместным маршем.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Пандемия COVID-19
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