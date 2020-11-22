СМИ: в Минске силовики применили спецсредства против демонстрантов

"В районе Каменной Горки против демонстрантов применили спецсредства", - сообщает белорусский портал tut.by , который опубликовал видеозапись происходящего. Слышны взрывы, виден дым, как от светошумовых гранат. Очевидцы говорят, что есть задержанные.

Сформированные во дворах различных районов города группы численностью от нескольких сотен до тысячи человек пытаются пройти к назначенным местам сбора демонстрантов, чтобы слиться в одну колонну. По ходу движения их встречают силовики. Идущая из микрорайона на Уручье колонна из нескольких тысяч человек вышла на проезжую часть, при этом протестующие пропускают общественный транспорт и машины корой помощи.

На юго-западе Минска, в районе Малиновка, движению демонстрантов препятствуют силовики. Очевидцы также сообщают о применении спецсредств для разгона протестующих. Задержания идут в районе улицы Ванеева, здесь припаркованы около 10 микроавтобусов с силовиками. Также сообщают, что люди в балаклавах задерживали протестующих на Логойском тракте в районе Зеленый луг на северо-востоке Минска.

В правоохранительных органах пока не комментируют происходящее.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям. В эти дни с утра в центр белорусской столицы и предполагаемые места сбора протестующих прибывают спецтехника, автобусы с милиционерами и военные грузовики, закрываются находящиеся поблизости станции метро, ограничивается доступ к мобильному интернету.