В Иране заявили о готовности к решительному ответу в случае угрозы советникам в Сирии

ТЕГЕРАН, 22 ноября. /ТАСС/. Тегеран готов решительно ответить той стороне, которая будет угрожать находящимся в Сирии иранским военным советникам. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"В Сирии находятся иранские советники. Если кто-то причинит им вред, то он получит сокрушительный ответ", - цитирует его слова пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

При этом Хатибзаде не подтвердил информацию об ударе Израиля по иранским силам в Сирии. "Я не слышал о гибели иранских военных в Сирии. Не могу это подтвердить", - сказал он.

Ранее официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус заявил, что в ночь на среду истребители Армии обороны Израиля в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа" между Израилем и Сирией на Голанских высотах нанесла удары по восьми целям сил специального назначения "Аль-Кудс" и сирийских вооруженных сил в Сирии.

Власти Исламской Республики Иран официально поддерживают правительство Башара Асада с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. По официальной версии, иранские силы присутствуют на территории страны только в качестве военных советников. Иранские власти называют своих военных в стране "защитниками святынь", почитаемых мусульманами-шиитами, большинство из них расположено в Дамаске и Алеппо.