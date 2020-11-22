Белорусские правозащитники сообщили о задержании более 80 участников протестов в стране

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Число задержанных правоохранительными органами Белоруссии на акциях протеста в воскресенье превысило 80 человек.
Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" опубликовал на своем сайте список имен задержанных.
По состоянию на 15:35 мск в нем числится 81 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек - в Боровлянах, Заславле и Новополоцке.
Участники акции протеста стали собираться в группы в воскресенье в разных районах Минска, сообщили ТАСС очевидцы. В районе метро "Каменной Горка" силовики применили спецсредства против демонстрантов и задержали более десятка человек.