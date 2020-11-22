Белорусские правозащитники сообщили о задержании более 80 участников протестов в стране

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" опубликовал на своем сайте список имен задержанных.

По состоянию на 15:35 мск в нем числится 81 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек - в Боровлянах, Заславле и Новополоцке.

Участники акции протеста стали собираться в группы в воскресенье в разных районах Минска, сообщили ТАСС очевидцы. В районе метро "Каменной Горка" силовики применили спецсредства против демонстрантов и задержали более десятка человек.