{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

Белорусские правозащитники сообщили о задержании более 80 участников протестов в стране

Большинство из них взяли под стражу в Минске
© Стрингер/ТАСС, архив

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Число задержанных правоохранительными органами Белоруссии на акциях протеста в воскресенье превысило 80 человек.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" опубликовал на своем сайте список имен задержанных.

По состоянию на 15:35 мск в нем числится 81 человек. Большинство из них были взяты под стражу в Минске, несколько человек - в Боровлянах, Заславле и Новополоцке.

Участники акции протеста стали собираться в группы в воскресенье в разных районах Минска, сообщили ТАСС очевидцы. В районе метро "Каменной Горка" силовики применили спецсредства против демонстрантов и задержали более десятка человек.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Пандемия COVID-19
Вторая за неделю акция противников карантинных мер проходит в Берлине
Аналогичные акции проходят в Гамбурге, Штутгарте и Котбусе
Читать полностью