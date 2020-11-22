Федеральные войска Эфиопии освободили от боевиков город Идага Хамус на севере Тыграя

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Подразделения федеральной армии Эфиопии освободили от отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) город Идага Хамус на севере штата Тыграй. Об этом сообщила информационная служба правительственной Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй.

"Наши силы взяли под свой контроль город Идага Хамус, который расположен на дороге из Адди-Грата в Мэкэле, - говорится в ее коммюнике. - Силы национальной обороны продвигаются на юг с целью освобождения столицы штата Тыграй города Мэкэле, что является конечной задачей всей операции".

Город Идага Хамус находится на севере Тыграя на стратегически важном шоссе А-2 в 97 км от Мэкэле. Город расположен на высоте 2 670 м над уровнем моря, что является самой высокой точкой северного участка этой трассы. Военное командование Эфиопии объявило в воскресенье, что начинается операция по окружению Мэкэле с использованием тяжелых вооружений, включая танки и артиллерию.

Продвигавшиеся с запада по территории Тыграя федеральные подразделения Эфиопии вернули 17 ноября контроль на севере штата над важным городом Шир. Через двое суток правительственные части взяли города Аксум и Адуа, а в минувшую субботу второй по численности город штата Адди-Грат. Сейчас взят город Идага Хамус, который расположен в 50 км к юго-востоку от Адди-Грата. Федеральные силы ведут наступление на Мэкэле и с юга, двигаясь также вдоль шоссе А-2. Передовые части находятся в 100 км от этого города.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые за день до этого напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, они продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.