Эрдоган призвал ЕС сдержать обещания, в том числе в вопросе членства Турции в Евросоюзе

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в воскресенье Европейский союз сдержать обещания, в том числе в вопросе полноценного членства республики в сообществе.

"Мы всегда считали себя частью Европы и использовали наши предпочтения в пользу Европы, если они не заставляли нас искать другие альтернативы, - подчеркнул турецкий лидер. - Мы призываем Европейский союз сдержать обещания, которые вы дали нашей стране, от полного членства до вопроса о беженцах. И тогда вместе мы установим более тесное и более эффективное сотрудничество".

Между тем накануне Эрдоган также заявил, что Турция полна решимости к евроинтеграции и стремится строить свое будущее с Европой.