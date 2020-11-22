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Эрдоган призвал ЕС сдержать обещания, в том числе в вопросе членства Турции в Евросоюзе

Ранее турецкий лидер заявил, что республика стремится строить свое будущее с Европой

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в воскресенье Европейский союз сдержать обещания, в том числе в вопросе полноценного членства республики в сообществе.

"Мы всегда считали себя частью Европы и использовали наши предпочтения в пользу Европы, если они не заставляли нас искать другие альтернативы, - подчеркнул турецкий лидер. - Мы призываем Европейский союз сдержать обещания, которые вы дали нашей стране, от полного членства до вопроса о беженцах. И тогда вместе мы установим более тесное и более эффективное сотрудничество".

Между тем накануне Эрдоган также заявил, что Турция полна решимости к евроинтеграции и стремится строить свое будущее с Европой.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
Пандемия COVID-19
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