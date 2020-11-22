Более десятка протестующих задержали в районе метро "Каменная горка" в Минске

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

Люди начали прятаться в расположенном рядом торговом центре Green City, туда побежали порядка 100 человек, их преследуют силовики, которые также ворвались в здание.

После разгона демонстранты вновь начинают собираться в группы в этом районе.

Вместе с тем колонны протестующих численностью от нескольких сот до нескольких тысяч человек, сформированные практически во всех районах Минска, продолжают попытку пройти в центр города, несмотря на то, что он находится под контролем силовиков. На улице Голубева в районе Малиновка, демонстранты стоят перед силовиками с поднятыми руками, они скандируют "Уходи". Значительные колонны сформировались на улице Калиновского в районе "Восток", также на улице Городецкой в районе Уручья. Колонна протестующих идет маршем по улице Пушкинская, по улице Долгобродской, в районе Минского тракторного завода. Повсюду силовики пытаются остановить марши, применяя где-то спецсредства.