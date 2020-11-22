На Украине для повышения явки на местных выборах разыграют iPhone 12

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Местные власти во втором туре выборов мэров ряда городов Украины пытаются повысить явку избирателей розыгрышем призов вплоть до iPhone последней модели. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети "Опора".

В частности, в Славянске Донецкой области на выборах мэра одна из общественных организаций объявила конкурс на розыгрыш iPhone 12. Согласно правилам, изложенным в сообщениях на страницах в соцсетях, жители должны принять участие в голосовании и сделать селфи возле урн для голосования. Подчеркивается, что фото нужно делать без бюллетеня. Сами организаторы отметили, что в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднять активность именно молодых избирателей.

В СМИ появилась информация о розыгрыше призов в Днепре (бывший Днепропетровск). Избирателей обещают бесплатно подвозить к участкам, а в 20:30 (21:30 мск) запланирован розыгрыш призов. Для того, чтобы принять участие, необходимо предъявить селфи с избирательного участка, но снаружи, а не изнутри. Ближе к полудню флешмоб подхватили в Николаеве, пообещав подарки за снимки с избирательного участка.

Пока нет официальной информации об активности избирателей. По данным "Опоры", явка в 11 городах в 12:00 (13:00 мск) составила 9,7%. На прошлой неделе (15 ноября) явка избирателей по состоянию на 12:00 составляла 8,6%. А на местных выборах 25 октября - 13,5%.

На Украине в воскресенье проходит второй тур выборов мэров в 11 городах: Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах. Всего в этом голосовании смогут принять участие более 2,75 млн избирателей. Кроме того, в 15 регионах проходит второй тур выборов депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. В голосовании, которое идет на 86 избирательных участках, в общей сложности могут принять участие около 43 тыс. избирателей.